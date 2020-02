JAKARTA - Motorola dikabarkan akan segera meluncurkan tiga ponsel baru, yaitu Motorola Edge Plus, One Mid, dan Moto G8 Power Lite, seperti dikutip Tech Radar.

Pengembang dari XDA Developers, Mishaal Rahman telah membocorkan beberapa spesifikasi dari Edge Plus, One Mid, dan Moto G8 Power Lite.

Motorola Edge Plus diklaim akan menjadi smartphone flagship berikutnya dari Motorola setelah Moto Z3 2018. Edge Plus dirumorkan memiliki layar AMOLED Full HD+ (2340 x 1080) sebesar 6,67 inci dengan kecepatan refresh 90 Hz.

Edge Plus akan ditenagai oleh chipset Qualcomm Snapdragon 865 dan dipasangkan dengan RAM 12 GB. Untuk baterai, Edge Plus dikatakan memiliki kapasitas baterai mencapai 5.000 mAh.

Selanjutnya, Motorola One Mid dirumorkan akan menjadi bagian dari program Android One. One Mid mempunyai layar Full HD+ berukuran 6,53 inci, ditenagai oleh prosesor Snapdragon 675, dan memiliki baterai 4.000 mAh.

Terakhir, Motorola Moto G8 Power Lite diperkirakan akan dilengkapi dengan chipset MediaTek Helio P35 dan memiliki kapasitas baterai 5.000 mAh.

