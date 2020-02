JAKARTA - Wabah virus korona telah memberikan dampak terhadap beberapa gelaran teknologi di dunia tahun ini. Pameran teknologi seluler, Mobile World Congress (MWC) 2020 batal digelar, karena beberapa perusahaan mengundurkan diri dari pameran tersebut.

Kali ini Game Developer Conference (GDC) 2020 yang akan digelar di San Francisco pada 16-29 Maret 2020 juga terancam virus korona. Beberapa perusahaan memilih untuk mundur dari ajang tersebut. Beberapa di antaranya yakni Sony, Facebook, Electronic Arts (EA), Kojima Productions, dan Kowloon Nights.

Sony menjadi perusahaan yang pertama yang menarik diri dari ajang tersebut. Hal tersebut cukup disayangkan, pasalnya Sony memiliki banyak hal untuk dipamerkan tahun ini, termasuk game eksklusif seperti "The Last of Us 2" dan "Final Fantasy VII Remake," bersama dengan PlayStation 5 yang direncanakan.

"Kami merasa ini adalah pilihan terbaik karena situasi yang terkait dengan virus dan pembatasan perjalanan global berubah setiap hari," kata Sony, seperti dilansir dari laman Business Insider.

Di sisi lain, Facebook memilih untuk mengundurkan diri dari GDC 2020 karena memprioritaskan keselamatan dan kesehatan karyawannya dari virus korona.

"Karena khawatir dengan kesehatan dan keselamatan karyawan kami, mitra pengembang kami, dan komunitas GDC, Facebook tidak akan menghadiri GDC tahun ini karena risiko kesehatan terkait COVID-19," kata juru bicara Facebook.

Masih belum diketahui apakah nasib GDC 2020 akan sama dengan MWC 2020. Beberapa event game lainnya juga telah ditunda gelarannya karena virus korona seperti Taipei Game Show 2020.

(amr)