JAKARTA - Sebagian gamer mungkin mengetahui kombinasi tombol yang muncul di beberapa game Konami. Konami Code populer di versi rumah NES dengan game Contra pada 1988.

Kode ini pertama digunakan pada 1986 melalui game Gradius untuk Nintendo Entertainment System. Kode ini juga populer di kalangan gamer Amerika Utara melalui game Contra.

Sosok di balik terciptanya Konami Code ialah Kazuhisa Hashimoto, yang kini dilaporkan telah meninggal dunia.

Konami dalam akun Twitter mengungkap kabar meninggalnya Kazuhisa Hashimoto.

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2— Konami (@Konami) February 26, 2020