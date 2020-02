JAKARTA - Kreator Konami Code, Kazuhisa Hashimoto meninggal dunia di usia 61 tahun. Konami dalam akun Twitter mengungkap kabar meninggalnya Kazuhisa Hashimoto

We are saddened to hear about the passing of Kazuhisa Hashimoto, a deeply talented producer who first introduced the world to the "Konami Code".



Our thoughts are with Hashimoto-san's family and friends at this time. Rest In Peace. pic.twitter.com/vQijEQ8lU2