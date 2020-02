JAKARTA- Apple menghapus game Plague Inc dari toko aplikasinya, App Store di China. Game simulasi ini sebelumnya sempat naik jumlah unduhannya ditengah wabah virus korona (COVID-19).

Dilansir dari laman Washington Post, sabtu (29/2/2020) langkah Apple menghapus game tersebut setelah Administrasi Cyberspace China memutuskan bahwa game termasuk konten yang ilegal.

Developer game, Ndemic Creations menanggapi hal tersebut. Dalam pernyataannya, Ndemic mengatakan tidak yakin apakah langkah tersebut terkait dengan penyebaran COVID-19 yang sedang berlangsung .

"Kami sangat menghormati pemain kami di China dan merasa hancur karena mereka tidak lagi dapat mengakses dan bermain Plague Inc," tulis Ndemic Creations dalam pernyataan di situs webnya .

Perusahaan game tersebut menambahkan bahwa permainanya telah berulang kali diakui oleh organisasi seperti Centers for Disease Control and Prevention (CDC). Plague Inc memiliki lebih dari 130 juta pemain sejak rilis 2012 dan menjadi salah satu unduhan teratas App Store.

Permainan ini mengusung tema strategi, pemainnya mampu menyimulasikan penyebaran dan tingkat keparahan wabah.Game memungkinkan pemain untuk menciptakan dan mengembangkan patogen dalam upaya untuk menghancurkan dunia dengan wabah mematikan.

(amr)