JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) telah membuat akun dan meng-upload video TikTok untuk memberantas informasi hoax terkait virus korona secara online.

Dalam video tersebut, terlihat Benedetta Allegranzi, pemimpin teknis pencegahan dan pengendalian infeksi di WHO, menjelaskan langkah-langkah yang dapat dilakukan masyarakat untuk melindungi diri dari virus korona.

Untuk mencari informasi mengenai virus korona, Benedetta juga mengarahkan khalayak membuka situs resmi WHO. Di situs tersebut, WHO memastikan bahwa informasi yang dimuat merupakan informasi yang terpercaya.

“Kami bergabung dengan (TikTok) untuk memberi Anda petunjuk kesehatan publik yang andal dan tepat waktu,” tulis WHO di video pertamanya.

Dilansir dari The Verge, masuknya WHO ke platform TikTok adalah bagian dari pekerjaan WHO untuk menyebarkan informasi yang akurat mengenai virus korona melalui media online.

Beberapa minggu belakangan ini, WHO sedang berusaha menghapus hoax seputar virus korona.

Selain di TikTok, WHO juga telah memberantas informasi palsu mengenai virus korona di Facebook, Twitter, dan Instagram.