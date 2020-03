JAKARTA - Sebelum PlayStation 5 meluncur, gamer telah disuguhkan dengan berbagai informasi mengenai konsol game anyar tersebut.

Terkini, gamer diperlihatkan tampilan user interface (UI) dari PlayStation 5.

Dilansir T3, video konsep user interface PS5 menunjukkan seperti apa tampilan home screen Sony PlayStation 5. Video tersebut di-posting di Reddit dan ini adalah karya desainer Polandia, PaweĊ‚ Durczok.

Ini memperlihatkan gambaran seperti apa layar beranda PlayStation 5 dan bagaimana sistem menunya bisa dinavigasi.

Tampilan UI menampilkan thumbnail permainan yang berderet. Ada kategori permainan seperti Racing, Roleplaying, hingga Sports.

Gamer bisa melihat detail game misalnya The Last of Us: Part II. Gamer diberikan daftar untuk melanjutkan permainan dari save point. Terdapat informasi tentang durasi bermain, storage hingga keterangan owned by friends.

(ahl)