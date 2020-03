JAKARTA - Apple telah menghadirkan fitur mode gelap pada sistem operasi iOS 13. Mode gelap pada iPhone dikatakan mampu menghemat baterai hingga 30 persen. Untuk mengaktifkan mode gelap pada iOS 13 cukup mudah.

Pertama-tama pengguna perlu membuka pengaturan ponsel, kemudian pilih Display and Brightness. Setelah pengguna membuka menu tersebut akan muncul mode tampilan light dan dark.

Untuk mengaktifkan mode gelap pengguna perlu memilih dark. Setelah itu beberapa aplikasi pada ponsel pengguna akan beralih ke mode gelap, seperti WhatsApp, Safari, dan Kalender.

Sistem operasi iOS 13 kompatibel pada iPhone 11, iPhone 11 Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone SE, dan iPod Touch generasi ketujuh.

(amr)