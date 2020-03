JAKARTA- WhatsApp terus menambahkan fitur-fitur baru pada aplikasinya sejak diluncurkan pertama kali pada 2009. Tidak hanya digunakan untuk berbagi pesan chatting saja. Aplikasi kini bisa untuk mengirim gambar, video, dokumen, hingga video call. Fitur hadir untuk mempermudah penggunannya.

Meski begitu, mungkin masih banyak pengguna yang belum mengeksplorasi WhatsAp. Ada beberapa trik sederhana yang mungkin tak diketahui oleh Anda berikut ulasannya.

Nonaktifkan Centang Biru

Pesan yang sudah Anda baca di WhatsApp akan menampilkan centang biru. Ternyata centang biru tersebut bisa dinonaktifkan, hal tersebut bisa dimanfaatkan ketika Anda tidak ingin menjawab pesan seseorang setelah melihatnya. Perlu dicatat bahwa jika Anda melakukannya, Anda juga tak akan menerima tanda terima untuk pesan Anda.

Untuk melakukannya, pengguna WhatsApp Android cukup pergi ke Setting >Account >Privacy >Untick Read Receipts.

Mematikan Last Seen

WhatsApp biasanya menampilkan kapan Anda terakhir online atau yang disebut last seen. Fitur ini juga bisa dinonaktifkan. Caranya, Anda hanya perlu pergi ke Setting >Account >Last Seen dan kemudian Anda akan diberikan pilihan siapa saja yang akan melihat last seen Anda. Di sini, Anda hanya perlu memilih "Nobody".

Batasi Viewer Status

Anda juga dapat membatasi siapa saja orang yang bisa melihat Status WhatsApp Anda. Caranya buka aplikasi, lalu pergi ke pengaturan WhatsApp. Selanjutnya, tap Account, pilih Privacy. Setelah itu Anda akan dibawa ke beberapa pilihan, salah satunya 'Status'. Kemudian, tap Status.

Setelah men-tap Status, Anda akan menemukan tiga pilihan di sana yakni My Contact, My Contact excpet, dan Only Share with.

Kirim Broadcast Message

Untuk melakukan pesan secara private, Anda bisa mengirim broadcast message ke daftar kontak yang muncul seolah-olah Anda telah memintanya secara terpisah. Untuk melakukannya, Anda hanya perlu masuk ke menu (tiga dot), Setting kemudian pilih Chat> Menu> New Broadcast.

(amr)