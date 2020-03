JAKARTA - Twitter telah lama menggunakan 'tweet' sebagai satu-satunya metode berbagi pikiran pengguna. Sekarang aplikasi tersebut tampaknya akan menghadirkan cara baru yakni dengan menggunakan fitur Fleets.

Lalu seperti apa tepatnya fitur tersebut yang disebut-sebut mirip dengan stories di Instagram. Fitur ini memungkinkan pengguna berbagi tweet, baik itu pesan 280 karakter, foto, video, dan GIF.

Dari sana, postingan akan terlihat selama 24 jam dan kemudian menghilang, seperti halnya dengan cerita di Snapchat, Instagram WhatsApp, dan Facebook.

Pengikut tidak akan diizinkan untuk berkomentar dan berbagi. Pengguna lain hanya akan mendapatkan dua opsi utama yakni satu untuk merespons dengan emoji, dan satu lagi untuk membalas dengan pesan pribadi.

Namun tampaknya pengguna Twitter menolak adanya fitur tersebut, tagar #RIPTwitter pun menjadi trending.

When you see that Twitter is slowly becoming another Instagram#RIPTwitter pic.twitter.com/dLpLIdmA9t— Umbreon&Sylveon Pokeganda (not with GameFreak) (@GamerHysteric) March 5, 2020