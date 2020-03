JAKARTA - Perusahaan teknologi seperti Facebook melarang sementara iklan masker wajah. Ini sebagai bagian dari mencegah penggunaan platform media sosial untuk mengeksploitasi kekhawatiran orang-orang tentang wabah virus korona, dikutip Theguardian.

Larangan itu mencakup iklan di jejaring sosial serta daftar komersial di Facebook Marketplace. Facebook mengatakan akan mulai memberlakukan larangan tersebut dalam beberapa hari ke depan.

"Tim kami memantau situasi Covid-19 secara dekat dan akan membuat pembaruan yang diperlukan untuk kebijakan kami jika kami melihat orang-orang mencoba untuk mengeksploitasi keadaan darurat kesehatan masyarakat ini," kata Rob Leathern, direktur manajemen produk Facebook.

