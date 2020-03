JAKARTA - Saat Microsoft meluncurkan Xbox One, perusahaan kemudian merilis konsol game yang lebih murah, yakni Xbox One S. Lalu, perusahaan meluncurkan model yang lebih mahal melalui Xbox One X.

Ada kemungkinan perusahaan akan menghadirkan formula yang sama dengan hadirnya Xbox Series X. Berdasarkan rumor terbaru, produsen konsol game itu kabarnya menyiapkan Xbox Series S, dikutip Ubergizmo.

Xbox Series S memiliki kode nama Lockhart dan dibanderol dengan harga USD300. Konsol game ini tampaknya penerus dari Xbox One S. Perangkat kabarnya didukung dengan arsitektur Zen + Navi dan GPU dengan performa floating-point 4 teraflops.

Dengan banderol harga USD300, konsol game ini tampaknya memiliki daya saing terhadap kompetitor, yakni konsol game besutan Sony.

Perbedaaan yang besar karena perkiraan harga untuk konsol game generasi baru sebesar USD600-USD800.

(ahl)