JAKARTA - Tagar #PahlawanKebaikanMNCPEDULI menjadi perbincangan hangat netizen di jagad maya. Banyak warganet memuji aksi sosial donasi masyarakat melalui MNC Peduli.

Rasa berbagi dan dorongan menjadi manfaat bagi masyarakat itu kukuh diwujudkan oleh para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI dengan berdonasi melalui MNC PEDULI dengan rekening a.n Yayasan Jalinan Kasih:

- MNC Bank 100.01.000009851.5

- BCA 6815088119

- BRI 0206.01.005001.30.8

- MANDIRI 103.00099.0000.8

Sekitar 2 jam, tagar #PahlawanKebaikanMNCPEDULI menjadi trending sejak pukul 12.57 WIB, Selasa (20/3/2020), banyak mendapatkan simpati dan respons positif dari netizen melalui ribuan tweets dengan tagar #PahlawanKebaikanMNCPeduli.

Tagar #PahlawanKebaikanMNCPeduli viral tentang video para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI bersama-sama membantu biaya operasi Teguh Zakaria seorang bocah penderita bibir sumbing.

Teguh merupakan anak dari pasangan penyandang tuna netra Zulehita dan Yusuf yang sangat membutuhkan uluran tangan. Sejak lahir, Teguh kesulitan untuk berkomunikasi, karena menderita bibir sumbing.

Melihat kondisi Teguh, para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI bersama-sama mengambil langkah nyata a.l. dengan berdonasi untuk membantu pemulihan Teguh dan menanggung biaya operasi.

Kini, Teguh bisa tersenyum dan berkumpul bersama kedua orangtuanya.

Video itu lantas banjir pujian dari netizen dan menjadi trending topic.

"Kalo gue jadi dia, belum tentu kuat menjalani hari- hari gue. makasih untuk yang sudah ikut bantu jadi #PahlawanKebaikanMNCPeduli untuk dia, kalau bukan kita sendiri yang bantu saudara kita, mau siapa lagi," cuit akun @1dreamhigh2.

"Kadang gue gampang banget putus asa. Tapi video ini mengajarkan kalo hidup gak boleh gampang menyerah dan jadi #PahlawanKebaikanMNCPeduli," jelas akun @Joana0771

Banyak pula warganet yang terinsinpirasi dengan langkah para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI dalam aksi sosialnya dengan membantu penyembuhan Teguh Zakaria, sehingga kembali lancar berkomunikasi.

Warganet menilai para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI yang aktif dalam aksi sosial tersebut juga menjadi contoh dalam mengkampanyekan bagaimana keteguhan jiwa berbagi dan saling membantu satu sama lain bisa sungguh-sungguh mengubah hidup seseorang dan masyarakat.

Selain itu, ada video aksi para #PahlawanKebaikanMNCPeduli yang bersama-sama melakukan aksi donasi dan sukses membedah rumah Iskandar, seorang pencari kerang kacho.

Video lainnya yang viral, ada bantuan dari para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI yang berdonasi hingga sukses memberikan kaki palsu kepada Hendra, seorang penambal ban yang tuna daksa.

Tak pelak, banyak warganet berniat memberikan bantuan kepada mereka yang memang membutuhkan bantuan.

"Sejak liat video ini, gue gamau tinggal diam, gue harus bantu mereka juga yg membutuhkan. share this to your friends and family, kita harus jadi bagian #PahlawanKebaikanMNCPeduli," aku @malmingan.

"Penghasilan berlebih aja kadang masih lupa untuk berbagi. Padahal, di luar sana banyak yang butuh bantuan kita #PahlawanKebaikanMNCPeduli?," kata SEYENG @Seyeng19

Selain itu, banyak warganet memberikan dukungan kepada Teguh untuk terus berjuang serta tak gampang menyerah setelah mendapatkan bantuan dari para #PahlawanKebaikanMNCPEDULI.

"Bersyukur dengan apa yang dimiliki sekarang. Memberi bantuan pada mereka yang membutuhkan adalah salah satu rasa syukur. Sekarang saatnya ambil bagian dari #PahlawanKebaikanMNCPeduli," cuit RIKO@iko_y95.

