JAKARTA- Wabah virus korona (COVID-19) terus mempengaruhi penyelenggaraan event teknologi yang rencananya digelar tahun ini. Virus juga mengganggu gelaran Consumer Electronics Show (CES) Asia 2020.

Menurut penyelenggara acara, Consumer Technology Association (CTA), acara tersebut akan ditunda sampai waktu yang belum ditentukan, karena wabah semakin luas dan meningkat. CES Asia 2020 sebelumnya dijadwalkan digelar di Shanghai pada 10-12 Juni 2020.

"Keputusan kami mencerminkan keprihatinan para pemangku kepentingan, termasuk peserta pameran, pembeli, media dan pembicara. Mengingat keprihatinan global yang berkembang tentang dan dampak virus korona (COVID-19), kami merasa ini adalah keputusan terbaik untuk semua orang yang terlibat," ungkap pihak CTA, seperti dilansir dari laman Cnet, Rabu (11/3/2020)

Given the evolving health concerns from the coronavirus (COVID-19), we have decided to postpone CES Asia 2020. https://t.co/u9cV3uEzrt