JAKARTA - Game Call of Duty Mobile akan menghadirkan peta baru. Peta baru ini kabarnya disebut dengan nama Meltdown, dikutip Pocket-lint.

Meltdown bukanlah peta asli seperti Cage, tetapi ini peta pada Black Ops II. Seperti namanya, ini mengambil tempat di sekitar pembangkit listrik tenaga nuklir.

Peta ini harus menawarkan berbagai peluang indoor dan outdoor untuk beragam gameplay. Peta asli 2012 cocok untuk senjata medium (sedang) hingga berat.

🚨 New Map Alert! 🚨

First comment to correctly guess which classic COD map this is, wins 560 CP for #CODMobile!

Go! pic.twitter.com/1qH33L4GWG