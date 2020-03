JAKARTA - Google meminta seluruh karyawan di Eropa, Afrika, dan Timur Tengah untuk bekerja dari rumah mulai hari ini (12/3/2020). Selain itu, CEO Google, Sundar Pichai juga menyarankan karyawannya untuk mempraktikan 'jaga jarak' dengan seseorang, untuk menghindari penyebaran virus korona (COVID-19) dari manusia ke manusia.

Dilansir dari laman Hindustan Times, Kamis (12/3/2020) Google memperluas wilayah cakupan bertepatan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan wabah COVID-19 menjadi pandemi.

Sebelumnya, Google telah mengimbau karyawannya di wilayah Amerika untuk bekerja dari rumah sampai 10 April 2020. Google sebelumnya juga telah meminta karyawan di Wilayah Teluk San Francisco, Dublin dan Seattle untuk bekerja dari rumah.

Namun, kantor Google di Amerika Utara akan tetap terbuka untuk pekerja jika mereka perlu hadir secara fisik untuk pekerjaan mereka dan ini juga berlaku untuk kantor di Eropa, Afrika dan Timur Tengah.

Google sementara waktu menutup kantornya di China pada akhir Januari dan belum membuka kembali.

Contributing to social distancing if you are able to, helps the overall community spread and most importantly, will help offset the peak loads through critical healthcare systems and also saves it for people in need. (based on expert advice). Please contribute if you are able to https://t.co/RNUh2kSyIJ— Sundar Pichai (@sundarpichai) March 10, 2020