JAKARTA - Game Call of Duty Warzone mencapai 6 juta pemain dalam waktu 24 jam pertama. Game tersebut mengusung permainan free to play Battle Royale, dikutip Wccftech.

Activision mengumumkan pencapaian game mereka yang mendapatkan antusiasme tinggi dari para gamer.

What a day! 24 hours in and over 6 million of you have dropped into #Warzone.



Thank you – we’re just getting started.#FreeCallofDuty pic.twitter.com/GpDKJw5QD4— Call of Duty (@CallofDuty) March 11, 2020