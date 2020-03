JAKARTA - Infinity Ward baru saja merilis game Call of Duty bergenre battle royale, Warzone pada 10 Maret 2020. Setelah dirilis, game langsung mencapai 6 juta pemain dalam waktu 24 jam.

“Hari yang luar biasa! dalam 24 jam dan lebih dari 6 juta dari Anda telah masuk ke #Warzone," kata Infinity Ward dalam Twitter resminya

Capaian pemain tersebut cukup banyak dan mampu mengalahkan game lainnnya. Apex Legends mampu meraih 2,5 juta pemain dalam 24 jam dan Fortnite hanya meraih 1 juta pemain.

To put this into context.



Apex Legends hit 2.5 million players in its first 24 hours, faster than Fortnite BR.



Call of Duty Warzone has achieved 6 million players in its first 24 hours. https://t.co/FcCaxgOhOp