JAKARTA- Meningkatnya angka kasus virus korona (COVID-19) di Italia membuat Pemerintah setempat melakukan lock down atau menutup seluruh wilayah. Hingga saat ini sudah ada 12.462 pasien yang terifeksi, 827 meninggal, dan 1.045 berhasil sembuh.

Aturan tersebut berlaku dari 10 Maret hingga 3 April 2020. Seluruh warga diimbau untuk tetap dirumah. Meskipun demikian, beberapa warga masih boleh bepergian untuk urusan pekerjaan dan dinyatakan sehat.

Menariknya, perusahaan telekomunikasi negara tersebut telah mendeteksi adanya lonjakan lalu lintas internet. Sebagian besar dari video game Fortnite dan Call of Duty. Tampaknya jumlah pemain Fortnite dan Call of Duty semakin meningkat ditengah aturan lock down.

"Kami melihat adanya peningkatan lebih dari 70% lalu lintas internet dengan kontribusi besar dari permainan online seperti Fortnite," kata Chief Executive Officer Telecom Italia, Luigi Gubitosi seperti dilansir dari laman CNET, Jumat (13/3/2020).

Kondisi ini tampaknya sama seperti di China, yang merupakan tempat pertama penyebaran. Ketika pemerintah menetapkan untuk meperpanjang libur tahun baru imlek, ada lonjakan game online yang meningkat.

(amr)