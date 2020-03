JAKARTA - Niantic menunda event komunitas Pokemon Go dan Harry Potter: Wizards Unite yang rencananya digelar Maret. Penundaan tersebut karena kekhawatiran penyebaran virus korona, dikutip Engadget.

Dalam sebuah pernyataan, perusahaan mengatakan bahwa keselamatan para pemainnya adalah "prioritas utama".

Kedua judul game dirancang untuk membuat orang keluar dan berkeliling, menjelajahi area lokal mereka dan bekerja sama dalam kelompok. Hal ini berlawanan dengan apa yang seharusnya dilakukan orang dalam menghadapi pandemi.

The safety of our global player community is our top priority. COVID-19 is challenging us and the world to adjust. We’re putting our focus on expanding features and experiences in our games that can be enjoyed in an individual setting and that also encourage exploration!