JAKARTA- Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menetapkan kasus virus korona (COVID-19) sebagai bencana nasional. Ia juga mengimbau kepada masyarakat untuk tetap waspada dan tidak panik. Serta menerapkan sistem bekerja,belajar, dan beribadah dari rumah. Ini dilakukan untuk mengurangi angka penyebaran COVID-19.

Setelah himbauan tersebut beberapa Pemerintah Daerah telah menetapkan sekolah untuk diliburkan dan belajar dari rumah. Sementara itu, beberapa perusahaan mulai menerapkan sistem kerja dari rumah, adapula yang masih bekerja seperti biasa.

Warganet pun tampak terbagi menjadi dua. Ada yang bekerja dari rumah dan bekerja seperti biasanya. Beberapa dari mereka juga mengimbau agar masyarakat sadar untuk tetap dirumah jika tidak ada kegiatan penting.

Good morning guys! Selamat bekerja! Yang work from home/tutor from home tu, semoga mendapat hari yang produktif. Those yang kena ke office, berniaga, jumpa client, stay safe and jaga diri ok? Insyaallah kita doa sama2 dijauhkan daripada hal yang memudaratkan ☺️— Syafiq Kyle (@iSyafiqKyle) March 16, 2020