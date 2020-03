JAKARTA - Pendiri Alibaba, Jack Ma membuat akun Twitter untuk pertama kalinya. Dalam unggahan pertamanya, ia memposting foto-foto pesawat China Eastern Airlines dengan kotak kit tes virus corona (COVID-19) dan masker wajah yang dijadwalkan untuk dikirim dan disumbangkan ke Amerika Serikat dari Shanghai.

Seperti diketahui, pandemi virus corona (COVID-19) saat ini telah menimpa dunia. Virus telah menyebar di 155 negara dan menginfeksi 180 ribu orang lebih.

"Semua yang terbaik untuk teman-teman kita di Amerika," tulis Jack Ma dalam tweet.

Hingga saat ini postingan tersebut telah disukai oleh 437,4 ribu orang dan diretweet oleh 76,7 ribu orang. Pada profil Twitternya, Jack Ma menggambarkan dirinya sebagai "guru, filantropi, wirausaha, dan pendiri Alibaba Group."

The first shipment of masks and coronavirus test kits to the US is taking off from Shanghai. All the best to our friends in America. 🙏 pic.twitter.com/LTn26gvlOl— Jack Ma (@JackMa) March 16, 2020