JAKARTA- Ditengah meningkatnya angka kasus virus corona (COVID-19), perilaku social distancing atau menjaga jarak sosial telah diterapkan. Hal tersebut dapat mengurangi penyebaran virus corona (COVID-19). Beberapa kebijakan yang diterapkan dalam hal social distancing yakni mengurangi kegiatan diluar rumah.

Bagi Anda yang tengah menerapkan social distancing dan berada di dalam rumah. Okezone akan memberikan beberapa rekomendasi game yang bisa Anda mainkan. Berikut ulasannya seperti dilansir dari laman Wrif, Rabu (18/3/2020).

1. Mobile Legends: Bang Bang

Bagi Anda yang lebih suka bermain game di smartphone. Anda bisa mencoba game Mobile Legends: Bang Bang yang cukup populer. Dalam video trailer, game ini menampilkan beberapa modus, yakni modus pertempuran lima lawan lima, pertarungan classic 3-lane, serta pertandingan negara melawan negara.

Game Mobile Legends: Bang bang juga menampilkan hero favorit dan gamer bisa membangun tim sempurna untuk mengalahkan tim lawan. Permainan juga memunculkan kontrol gaya joystick virtual di sebelah kiri layar dan tombol skill di sebelah kanan.

2. PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG)

PlayerUnknown's Battlegrounds atau PUBG merupakan game yang bergenre battle royale. Game ini menampilkan 100 pemain yang saling menyerang atau bertahan demi menjadi juara "last man standing".

PUBG Mobile boleh jadi lebih unggul karena gamer bisa menjelajah area lebih banyak dan jarak musuh mungkin tidak terlalu dekat. Kendati demikian, peta akan semakin mengecil seiring berjalannya permainan. Bagi gamer yang ingin bermain berlama-lama, bisa menjadikan PUBG Mobile sebagai game favorit mereka.

3. The Legend of Zelda: Link’s Awakening

Bagi Anda pemain konsol Nintendo Switch, The Legend of Zelda: Link’s Awakening menjadi salah satu game yang bisa Anda mainkan. Game ini merupakan game petualangan yang dikembangkan dan diterbitkan oleh Nintendo untuk Game Boy . Ini adalah angsuran keempat dalam seri Legend of Zelda dan yang pertama untuk konsol game genggam. Link's Awakening adalah salah satu dari sedikit game Zelda yang tidak terjadi di tanah Hyrule , dan tidak menampilkan Princess Zelda atau peninggalan Triforce.

4. Super Mario Odyssey

Super Mario Odyssey menjadi salah satu game yang lari setelah dirilis. Super Mario Odyssey adalah platformer yang solid untuk zaman modern. Bukan hanya itu, tetapi Anda dapat memasukkan banyak TON waktu ke dalamnya jika Anda berkomitmen untuk mendapatkan semua koleksi. Ada juga lagu rockin di New Donk City, jadi periksalah!

(amr)