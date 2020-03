JAKARTA- Informasi yang salah atau hoaks tentang virus corona (COVID-19) terus meningkat di media sosial. Beberapa informasi membuat masyarakat panik dan menelan informasi yang salah. Hal tersebut membuat sejumlah raksasa media sosial dan internet bekerja sama untuk memerangi hoaks.

Dilansir dari laman Business Insider, Kamis (19/3/2020) Facebook, Google, Microsoft (LinkedIn), Reddit, dan Twitter akan bermitra dengan lembaga kesehatan pemerintah untuk memastikan semua orang melihat informasi yang akurat tentang COVID-19.

"Kami ingin membantu jutaan orang tetap terhubung dan bersama-sama memerangi penipuan dan informasi yang salah tentang virus corona. Serta meningkatkan konten otoritatif pada platform kami, dan berbagi pembaruan penting dalam koordinasi dengan lembaga layanan kesehatan pemerintah di seluruh dunia," kata mereka.

The technology industry is working closely together in coordination with government healthcare agencies around the world on COVID-19 response efforts. Read our full statement. pic.twitter.com/Xn0fhyJLXm