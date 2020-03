CALIFORNIA - Pendiri Microsoft, Bill Gates memperkirakan vaksin virus Corona COVID-19 akan tersedia dalam waktu 18 bulan ke depan, dikutip Sindonews. Hal ini diungkapkan Bill Gates dalam sesi tanya jawab bertajuk Asking Me Everything di forum komunitas Reddit.

“Ini (vaksin COVID-19) bisa selesai sebelum 18 bulan jika semuanya berjalan lancar,” tulis Gates, dikutip dari Business Insider, Jumat (20/3/2020).

Lebih lanjut, Gates menjelaskan, ketika vaksin COVID-19 benar-benar telah ditemukan, maka pihak pertama yang akan menerima adalah petugas medis dan pekerja yang kritis.

Pernyataan Gates sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Anthony Fauci, Kepala Bagian Penyakit Menular, Badan Kesehatan Nasional (NIH) Amerika Serikat. Kepada media, Fauci mengatakan, proses penemuan vaksin COVID-19 akan memakan waktu 12-18 bulan.

Meski prediksi penemuan vaksin tersebut tergolong masih lama, bukan berarti masyarakat dunia menyerah dan pasrah. Bisa saja prediksi itu salah sehingga vaksin bisa ditemukan dalam waktu dekat.

Setidaknya tetap harus optimistis untuk kesembuhan dan sebisa mungkin meminimalisasi cepatnya penyebaran.

(ahl)