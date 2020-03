JAKARTA - Virus corona (COVID-19) telah menjadi pandemi global. Hingga saat ini, virus telah menyebar ke 173 negara dan menginfeksi 336 ribu orang.

Hal ini cukup mengkhawatirkan seluruh masyarakat dunia. Bahkan pendiri Microsoft, Bill Gates turut menyoroti pandemi ini.

Dilansir dari laman CNBC, Senin (23/3/2020) Gates memprediksi kapan pandemi ini berakhir. Menurutnya, kemampuan suatu negara dalam menghadapi pandemi ini menjadi salah satu faktor penting.

"Jika suatu negara melakukan pekerjaanya dengan baik dalam pengujian dan sistem jarak sosial (yang saya sebut 'shutdown'), maka dalam 6-10 minggu akan ada penurunan angka kasus dan mereka dapat membuka kembali isolasi," kata Bill Gates dalam sesi Ask Me Anything di forum Reddit.

Komentar tentang pandemi tersebut muncul beberapa hari setelah Bill Gates mengatakan dia meninggalkan Microsoft, yang dia dirikan bersama pada 1975. Dirinya mengungkapkan ingin lebih fokus pada filantropi.

Selain aktif di bidang teknologi, Bill Gates juga ikut menyoroti dunia kesehatan selama bertahun-tahun. Ia juga mendirikan Bill dan Melinda Gates Foundation sebuah yayasan nirlaba.

