JAKARTA- Dalam sesi 'Ask Me Anything' di forum Reddit, Bill Gates mengungkapkan bahwa kita harus tetap tenang dalam menghadapi pandemi virus corona (COVID-19). Ia juga memprediksi bahwa pandemi akan berakhir dalam waktu 2-3 bulan tergantung bagaimana negara tersebut siap dalam menghadapi pandemi.

Dilansir dari laman CNBC, Senin (23/3/2020) menurut Bill Gates, negara maju seharunya dapat lebih cepat mengurangi angka kasus COVID-19 lebih cepat.

“Fase saat ini memiliki banyak kasus di negara-negara maju. Dengan tindakan yang tepat termasuk pengujian dan jarak sosial (yang saya sebut ‘shutdown’) dalam 2-3 bulan. Negara-negara maju seharusnya menghindari infeksi tingkat tinggi,” kata Gates.

Bill Gates juga mengungkapkan kekhawatirannya kepada negara berkembang yang mungkin memiliki layanan kesehatan jauh lebih rendah dari negara maju.

“Saya khawatir tentang semua kerusakan ekonomi tetapi yang lebih buruk adalah bagaimana ini akan mempengaruhi negara-negara berkembang yang tidak dapat melakukan jarak sosial dengan cara yang sama seperti negara-negara maju dan yang kapasitas rumah sakitnya jauh lebih rendah," kata dia.

Sebelumnya diberitakan bahwa Bill Gates sudah memprediksi adanya pandemi virus corona lima tahun lalu. Bill Gates menjelaskan, pada tahun 2015 kita harus lebih takut pada virus daripada perang nuklir di zaman modern seperti sekarang.

Pemikiran ini bukan saja dibeberkan oleh Bill Gates sendiri, tapi ada banyak pihak yang meramalkannya. Seperti ilmuwan, ahli epidemiologi, dan mereka yang ahli di bidang medis . Tapi Bill Gates tanpa diragukan lagi adalah suara paling keras di komunitas teknologi yang mengindahkan peringatan tersebut.

