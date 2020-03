JAKARTA- Acara tahunan Google I/O batal digelar ditengah pandemi virus corona (COVID-19). Event fisik awalnya akan digelar pada Mei 2020 di California. Google tidak menyiapkan event alternatif semacam acara online atau live streaming untuk acara ini.

Beberapa perusahaan teknologi diketahui memang telah memilih format online dalam mengadakan acaranya lantaran pandemi COVID-19. Seperti pengumuman Xbox Series oleh Microsoft.

Google menimbang untuk tidak mengadakan event Google I/O sama sekali. Lantaran untuk menyiapkan event online pun membutuhkan kehadirkan orang secara fisik untuk mengatur segalanya.

Seperti halnya orang yang harus merekam siaran secara online dan presenter yang harus ada dilokasi. Meskipun demikian, Google tetap berkomitmen untuk berbagi pembaruan Android yang sedang berlangsung melalui blog pengembang dan forum komunitasnya.

A #GoogleIO update: Out of concern for the health and safety of our developers, employees, and local communities — and in line with “shelter in place” requirements by the local Bay Area government — we sadly will not be holding an I/O event in any capacity this year. (1/3)— Google Developers (@googledevs) March 20, 2020