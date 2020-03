JAKARTA- CEO Apple, Tim Cook mengungkapkan pihaknya telah menyumbangkan jutaan masker ke petugas kesehatan di Eropa dan Amerika Serikat (AS). Hal tersebut dilakukan untuk memerangi penyebaran virus corona (COVID-19).

Our teams at Apple have been working to help source supplies for healthcare providers fighting COVID-19. We’re donating millions of masks for health professionals in the US and Europe. To every one of the heroes on the front lines, we thank you.