JAKARTA - Layanan WhatsApp dikabarkan bermasalah di India dan di beberapa negara lainnya, dikutip Indiatvnews. Pengguna melaporkan masalah ini di Facebook dan Instagram.

Pantauan Okezone, WhatsApp tidak dapat langsung mengirim konten gambar atau video. Terjadi delay beberapa saat ketika pengguna ingin mengirimkan konten tersebut.

Selain WhatsApp, Facebook dan Instagram juga telah meresahkan pengguna di seluruh dunia. Sebagian pengguna mengeluhkan di Twitter atas gangguan aplikasi atau media sosial ini.

Menurut situs web DownDetector, WhatsApp telah menghadapi masalah di India mulai sekitar pukul 17:14 pada 22 Maret 2020. Pengguna Facebook dan Instagram juga melaporkan masalah di negara tersebut sekitar pukul 5:30 sore.

Sekitar 51 persen pengguna WhatsApp mengeluh tentang masalah koneksi, sedangkan 45 persen pengguna mengeluh tidak bisa mengirim atau menerima pesan.

#whatsappdown since 5 pm WhatsApp is not working properly, not loading, late sending and receiving texts, anyone else facing similar issues?— Amanpreet Singh (@Amanpreet_utube) March 22, 2020

#WhatsAppDown I have faced this suddenly my what's app got stucked even I don't why? People are saying it is effect of Corona,might be it can possible those are spreading fake News about corona— Vittalreddy168 (@Vittalr17964845) March 22, 2020