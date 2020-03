LONDON - Apple Siri kini mendapatkan pembaruan yang memungkinkan pengguna melakukan pemeriksaan gejala virus corona atau COVID-19. Dikutip Sindonews, Siri akan memberikan kuesioner ya atau tidak jika pengguna bertanya "Hey Siri, do I have the coronoavirus?" atau variannya.

Pembaruan ini telah ditemukan pengguna iPhone sejak akhir pekan lalu. Siri akan bertanya jika pengguna mengalami gejala COVID-19 seperti demam, batuk kering atau sulit bernapas.

Kemudian asisten vitual ini akan menyarankan mereka yang mengalami gejala yang parah atau mengancam nyawa untuk mempertimbangkan menghubungi 911.

Namun jika pengguna mengatakan gejalanya tidak ekstrem atau mengancam jiwa, Siri menginstruksikan untuk tetap tinggal di rumah dan menghindari kontak dengan orang lain. Siri menyarankan menghubungi fasilitas medis jika kondisinya menjadi lebih parah.

Siri juga akan menyediakan pengguna tautan menuju App Store, di mana mereka bisa mengunduh aplikasi kesehatan dan melakukan konsultasi dengan tenaga medis secara virtual.

(ahl)