JAKARTA - Microsoft terpengaruh dengan adanya wabah virus corona. Perusahaan mengungkapkan bahwa pihaknya akan menghentikan semua rilis non-keamanan opsional (update C dan D) untuk sistem operasi mereka.

Dilansir Betanews, perusahaan mengumumkan mulai Mei, pihaknya hanya akan merilis update keamanan yang penting untuk sistem operasi, termasuk Windows 10.

Versi baru Edge juga telah ditunda mengingat wabah virus corona. Microsoft memilih untuk memfokuskan energinya pada pembaruan yang paling penting.

Keputusan ini berarti bahwa tidak ada lagi yang disebut "rilis C dan D opsional" yang akan dirilis mulai Mei.

Starting in May 2020, we are pausing all optional non-security releases (C and D updates) for all supported versions of Windows client and server products to prioritize security and keep customers protected and productive. More information here: https://t.co/G5NcWtIiEQ.— Windows Update (@WindowsUpdate) March 24, 2020