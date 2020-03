JAKARTA - Ibunda Presiden Joko Widodo, Sudjiatmi meninggal dunia pada hari ini atau Rabu (25/03/2020). Trends24 memperlihatkan topik "Ibunda" berada di urutan teratas di Twitter.

Beberapa netizen di Twitter menuliskan kata Ibunda pada postingan mereka, mengungkap turut berduka cita dan mengirimkan doa.

deep condolences, sir. i can't imagine how you feel. stay strong. Semoga Ibunda Tercintamu diterima disisi Allah SWT, you can through all this pic.twitter.com/hPZZaePabU — Fatra Abdi Ilahi (@fatrabdi) March 25, 2020

Innalillahi wa inna ilaihi roji'un.

This must’ve been the toughest time for you. I can't imagine the weight of the world you're carrying on your shoulder. Semoga amal ibadah Ibunda diterima dan semoga semua dimudahkan Allah. Stay strong, Pak @jokowi !— Qosmeh (@qoshimas) March 25, 2020