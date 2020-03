JAKARTA- Peretas menargetkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) ditengah pandemi virus corona (COVID-19). Serangan siber terhadap organisasi tersebut terus meningkat secara eksponensial selama krisis COVID-19.

Dilaporkan Reuters, Kamis (26/3/2020) aksi peretasan tersebut ditemukan seorang pakar keamanan siber dan pengacara, Alexander Urbelis. Ia menemukan aktivitas mencurigakan tersebut pada 13 Maret 2020. Peretas memiliki modus memperkenalkan situs palsu yang berpura-pura sebagai sistem email WHO.

"Saya menyadari dengan cepat bahwa ini adalah serangan langsung terhadap Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di tengah pandemi," kata Urbelis, seperti dilansir dari laman Pymnts.

Urbelis mengungkapkan dia masih belum tahu siapa yang melakukan hal tersebut, sementara itu sumber lain telah mencurigai kelompok peretasan DarkHotel, sebuah kelompok peretas elit yang telah ada sejak 2007.

Lebih lanjut, Kepala Petugas Keamanan Informasi WHO, Flavio Aggio mengatakan serangan itu merupakan upaya untuk mencuri kata sandi dari para pekerja WHO.

"Ada peningkatan besar dalam penargetan WHO dan insiden keamanan siber lainnya," kata Aggio.

Anggio menambahkan bahwa peretas kerap kali berpura-pura sebagai WHO untuk mengelabui korban. Kejadian tersebut meningkat lebih dari dua kali lipat.

"Penjahat menyamar sebagai WHO untuk mencuri uang atau informasi sensitif. Jika Anda dihubungi oleh orang atau organisasi yang tampaknya berasal dari WHO, verifikasi keasliannya sebelum merespons," kata pihak WHO.

Aggio mengatakan dia masih belum mengetahui mengapa peretas telah menyerang WHO, tetapi itu adalah target reguler bagi peretas yang mencari untuk mencuri informasi dan mengambil keuntungan dari situasi pandemi COVID-19 .

Organisasi lain juga telah menjadi target selama pandemi COVID-19, seperti AP-HP, otoritas rumah sakit Paris, menjadi sasaran peretas yang mencoba membanjiri komputer agensi. Serangan itu tidak berhasil. Departemen Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan A.S. juga baru-baru ini diserang dalam peretasan.

(amr)