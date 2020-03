MENLO PARK - Facebook Messenger menyediakan pusat informasi yang didesain untuk mencegah penyebaran virus corona. Layanan tersebut sekaligus membatasi informasi yang salah secara online, dikutip inews.

Selain untuk mencengah penyebaran virus corona dan informasi salah, Messenger juga mengatakan mereka menyediakan sumber daya untuk membantu menjaga orang-orang yang terhubung dengan teman, keluarga, rekan kerja, teman sekelas, guru, dan komunitas mereka saat karantina di rumah.

Guna memerangi penyebaran informasi yang salah mengenai coronavirus, pusat informasi akan memberikan perincian dari World Healt Organization (WHO), Center for Disease Control and Prevention, dan UNICEF. Pusat informasi juga memberitahu orang-orang cara menghindari penipuan online.

Facebook bukan satu-satunya layanan yang mempunyai pusat informasi Covid-19. Sebelumnya, WhatsApp juga sudah mengeluarkan inisiatif serupa guna mendukung upaya global melawan pandemi virus corona.

WhatsApp meluncurkan pusat informasi Covid-19 yang berkolaborasi dengan WHO, UNICEF, dan Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP). Selain pusat informasi, layanan perpesanan ini juga menyalurkan donasi sebesar 1 juta dolar AS untuk Jaringan Internasional Penguji Fakta (IFCN).

Pusat Informasi COVID-19 WhatsApp dapat ditemukan di laman whatsapp.com/coronavirus. Laman berisi panduan kesehatan bagi para petugas kesehatan, tenaga pengajar, tokoh masyarakat, organisasi nirlaba, jajaran pemerintah, serta pelaku bisnis yang senantiasa mengandalkan WhatsApp untuk berkomunikasi.

