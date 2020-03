JAKARTA - Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan orang-orang untuk bermain game aktif saat physical distancing virus corona (COVID-19). Seperti diketahui, virus corona telah melanda hampir seluruh dunia dan salah satu cara untuk mengurangi penyebaran adalah dengan melakukan physical distancing atau menjaga jarak sosial dengan melakukan banyak kegiatan di rumah saja.

Dilansir dari laman Nintendo Enthusiast, Jumat (27/3/2020), WHO merekomendasikan waktu bermain game paling tidak 30 menit untuk orang dewasa dan 1 jam untuk anak-anak. Beberapa game aktif di antaranya yakni game Virtual Reality (VR) di mana pemainnya bisa bergerak aktif.

Nintendo sebagai produsen konsol Nintendo Switch memiliki rekomendasi lain, salah satunya dengan bermain game Ring Fit Adventure.

Game tersebut dirancang untuk membuat pemain tetap aktif. Selain mendapatkan latihan harian, pemain juga akan aktif untuk mengikuti kisah game dan melawan monster.

Ada beberapa game lain untuk membuat pemain tetap aktif di Switch, seperti Mario Tennis Aces, Fitness Boxing, Just Dance 2020, dan Zumba Burn It Up.

