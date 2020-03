JAKARTA - Layanan pesan milik Facebook, WhatsApp meminta kepada pengguna untuk memangkas video yang lebih panjang dari 15 detik. Perusahaan telah menurunkan batasan durasi video dari 30 detik menjadi 15 detik untuk layanan Status, dikutip Firstpost.

Seperti diketahui, wabah virus corona atau COVID-19 memaksa jutaan orang di seluruh dunia untuk "dikunci". Aplikasi media sosial dan messenger sekarang menjadi satu-satunya cara untuk tetap berhubungan bagi kebanyakan orang.

WhatsApp menjadi salah satu messenger paling populer di seluruh dunia, terus menjadi salah satu platform komunikasi yang paling umum.

WhatsApp telah membatasi durasi mengunggah video pada Status WhatsApp hingga 15 detik. Bila pengguna mencoba mengunggah video lebih lama melalui perangkat Android dan iOS, video terpotong setelah 15 detik.

WhatsApp belum mengumumkan fitur ini tetapi ini pertama kali ditemukan oleh WABetaInfo.

You can no longer send videos to WhatsApp Status if they are longer than 16 seconds: only videos having a duration of 15 seconds will be allowed.

