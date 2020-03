JAKARTA - Final Fantasy VII Remake menjadi game yang dinantikan kehadirannya oleh para gamer. Mengingat situasi saat ini lebih banyak orang berada di rumah saat pandemi virus corona, ada kemungkinan game ini akan dirilis lebih cepat di beberapa negara.

Dikutip Engadget, dalam sebuah tweet, produser game Yoshinori Kitase dan director Tetsuya Nomura menjelaskan bahwa, "Keadaan unik ini telah membuatnya sangat sulit untuk menyelaraskan waktu pengiriman global kami".

"Prioritas tertinggi kami adalah Anda semua, termasuk mereka yang tinggal di negara-negara yang saat ini menghadapi gangguan terbesar, dapat memainkan permainan saat peluncuran, jadi kami membuat keputusan untuk mengirimkan game jauh lebih awal dari biasanya ke Eropa dan Australia," katanya.

An important message from the #FinalFantasy VII Remake development team. #FF7R pic.twitter.com/UwBMNaIaXX