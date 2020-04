JAKARTA - Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered saat ini eksklusif di PlayStation 4 (PS4). Game ini juga akan hadir konsol game lainnya seperti Xbox One dan PC pada 30 April, dikutip Windowscentral.

Versi remastered dari Call of Duty: Modern Warfare 2 dibanderol USD20 dan tidak termasuk mode multiplayer atau Special Ops.

Pada versi remastered ini, gamer akan dapat melihat visual yang diklaim lebih baik dengan dukungan 4K dan HDR pada Xbox One X dan PlayStation 4 Pro.

Apabila gamer memesan, gamer bisa mendapatkan bundle dari item kosmetik untuk Call of Duty: Modern Warfare 2019, termasuk skin Ghost dari Modern Warfare 2.

(amr)