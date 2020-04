JAKARTA - Indoesports Community Cup Call Of Duty Mobile Season 2 segera dimulai. Registrasi turnamen esports ini dimulai pada 7 - 19 April 2020.

Setelah Open Registration, akan dilakukan Technical Meeting pada 20 April 2020, babak match pada 21 - 24 April 2020 dan Grand Final pada 24 April 2020.

Indoesports Community Cup Call Of Duty Mobile Season 2 tidak memungut biaya apapun bagi kalian yang ikut serta. Total hadiah yang bisa kalian menangkan juga sangat menarik loh, yaitu sebesar Rp10.000.000.

Juara pertama akan mendapatkan Rp6.000.000, juara kedua Rp2.500.000 dan juara ketiga berhak meraih Rp1.500.000.

Apabila sobat gamers memiliki pertanyaan seputar turnamen, kalian bisa langsung menghubungi Admin Liga IES ( +62 852-1851-5004 ).

Pastikan kalian sudah follow Instagram @iesleaguemobile dan @indo.esports karena semua informasi dan turnamen akan selalu di-update di sana.

Call of Duty Mobile adalah salah satu game FPS atau first person shooter yang saat ini digemari oleh berbagai kalangan. Tak sedikit juga anak muda Indonesia yang mahir memainkan game ini, walau sebenarnya game Call of Duty Mobile ini tergolong game baru.

Untuk itu Indoesports dan Razer Gold bekerjasama untuk menyediakan wadah kompetisi yang bisa menampung semua bakat-bakat terpendam sobat gamers di esports Call of Duty Mobile. Turnamen Indoesports League Mobile ini bisa sobat gamers manfaatkan sebagai batu loncatan menuju dunia professional.

Di season sebelumnya turnamen ini diikuti oleh ratusan tim Call of Duty Mobile dari seluruh Indonesia. Ada yang berasal dari tim professional, dan ada juga yang berasal dari tim komunitas. EVOS Esports keluar sebagai juara pertama. Kemudian juara kedua diduduki oleh RipMew dan juara ketiga dimenangkan oleh Rimo.

Sobat gamers pasti sudah tidak asing dengan nama EVOS Esports. Tapi mungkin beberapa sobat gamers baru kali ini mendengar nama RipMew dan Rimo. Ini menunjukkan bahwa tim komunitas juga tak kalah bersaing dengan tim-tim professional. Itu sebabnya, kesempatan kalian untuk memenangkan turnamen ini juga sangat besar.

Final Indoesports Community Cup Call Of Duty Mobile Season 2 akan disiarkan melalui live streaming di channel YouTube Indoesports dan MeTube pada 24 April 2020. Sobat gamers berkesempatan untuk memenangkan hadiah giveaway yang diadakan di siaran live stream.

Untuk itu, jangan lewatkan kesempatan ini karena sesi pembagian giveaway diadakan sebanyak 4 kali.

[link channel INDOESPORTS]

https://www.youtube.com/channel/UCmUgkI5NqmI9irTrVe74JVw

[link Metube] https://metube.id

(ahl)