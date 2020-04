JAKARTA - Game The Last of Us Part II mengalami penundaan peluncuran. Seharusnya, game tersebut tersedia pada 29 Mei, namun diundur karena wabah virus corona, dikutip Pocket-lint.

Naughty Dog menunda perilisan permainan "hingga pemberitahuan lebih lanjut".

Update: SIE has made the difficult decision to delay the launch of The Last of Us Part II and Marvel's Iron Man VR until further notice. Logistically, the global crisis is preventing us from providing the launch experience our players deserve. — PlayStation (@PlayStation) April 2, 2020

Game ini dinantikan para penggemarnya sejak dirilis seri pertama di 2013. Kabarnya, penundaan bukan karena masalah pengembangan, tetapi karena Sony Interactive Entertainment tidak akan dapat memberikan "pengalaman peluncuran" dalam iklim saat ini yang layak untuk permainan sebesar ini.

Naughty Dog juga mengeluarkan pernyataan, mengatakan bahwa "dihadapkan dengan kenyataan" bahwa "karena logistik di luar kendali kami, kami tidak dapat meluncurkan The Last of Us Part II untuk kepuasan kami".

A message from us about the delay of The Last of Us Part II: pic.twitter.com/aGsSRfmJ8a— Naughty Dog (@Naughty_Dog) April 2, 2020

(ahl)