JAKARTA - Wabah virus corona masih melanda dunia. Perusahaan teknologi ikut berpartisipasi untuk memerangi wabah virus tersebut, salah satunya Apple.

Melalui CEO Apple, Tim Cook, terungkap bahwa produsen iPhone ini mendonasikan lebih dari 20 juta masker untuk pekerja medis, dikutip Neowin.

Apple is dedicated to supporting the worldwide response to COVID-19. We’ve now sourced over 20M masks through our supply chain. Our design, engineering, operations and packaging teams are also working with suppliers to design, produce and ship face shields for medical workers. pic.twitter.com/3xRqNgMThX— Tim Cook (@tim_cook) April 5, 2020