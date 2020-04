JAKARTA - Game Resident Evil 8 kabarnya akan meluncur pada 2021. Permainan menembak zombie itu kabarnya bakal ditampilkan dengan perspektif first-person, dikutip Ubergizmo.

Informasi ini berdasarkan bocoran Dusk Golem yang mengklaim Resident Evil 8 akan tiba pada 2021. VGC juga telah memverifikasi klaim ini dengan sumber mereka, menunjukkan bahwa kabar ini ada kemungkinan benar.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3.— AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020