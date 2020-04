JAKARTA - Video konferensi atau video meeting menjadi populer belakangan ini. Penyedia layanan menghadirkan fitur, salah satunya ialah mengubah wajah pengguna melalui filter.

Kejadian unik ditemukan pada saat pengguna mengubah dirinya dengan potato filter. Dikutip Ubergizmo, seorang perempuan memakai filter kentang ini dan menggunakannya selama durasi meeting.

Kabarnya, ia tidak mengetahui bagaimana mematikan filter tersebut. Koleganya memutuskan untuk mengabadikan tangkapan layar dan mengunggahnya di Twitter.

my boss turned herself into a potato on our Microsoft teams meeting and can’t figure out how to turn the setting off, so she was just stuck like this the entire meeting pic.twitter.com/uHLgJUOsXk