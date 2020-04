JAKARTA - Nintendo meningkatkan produksi konsol game Switch karena permintaan perangkat meningkat saat lebih banyak orang berada di rumah, dikutip Digitimes. Seperti diketahui, saat ini dunia tengah menghadapi wabah virus corona.

Digitimes: Nintendo increased production orders for the Switch by 20% in the past 2 weeks, incl. at manufacturing partners Foxconn+Hosiden.



Digitimes says in Taiwan, for example, the exclusive sales agent in that region expects new devices at the end of April at the earliest.