TOKYO - Game Company of Heroes akan dapat dimainkan di Android dan iPhone. Feral Interactive, studio yang bertanggung jawab membawa game ke perangkat seluler mengonfirmasi game tersebut akan hadir pada akhir tahun ini.

Dikutip inews, Company of Heroes akan menjadi premium game, sehingga gamer yang ingin memainkannya harus merogoh kocek 14 dolar AS.

Harga yang sama akan tersedia di Company of Heroes versi Android dan iOS. Tapi, bagi yang sudah membeli game di iPad bisa menginstal-nya secara gratis pada iPhone mereka.

Game Company of Heroes tidak akan menampilkan segala jenis transaksi mikro. Untuk diketahui, Company of Heroes adalah game strategi real-time yang awalnya dirilis di PC pada 2006.

Game Company of Heroes mengambil latar belakang selama Perang Dunia II. Game memungkinkan pemainnya mengendalikan dua unit militer Amerika Serikat (AS) selama Battle of Normandy dan pembebasan sekutu di Prancis.

(ahl)