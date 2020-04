JAKARTA- CEO Pinterest, Ben Silbermann mengembangkan aplikasi yang memungkinkan seseorang melaporkan sendiri gejala virus corona (COVID-19). Ia bekerjasama dengan para pakar kesehatan terkemuka dari institusi seperti Universitas Harvard dan Institut Teknologi Massachusetts (MIT).

Dilansir dari laman CNBC, Kamis (9/4/2020) aplikasi tersebut akan diberi nama 'How We Feel' dan diharapkan mampu untuk mengatasi kurangnya informasi yang tersedia bagi para profesional kesehatan.

Aplikasi, yang dibuat oleh The How We Feel Project memungkinkan melaporkan usia, jenis kelamin, kode pos dan yang paling penting, setiap gejala kesehatan yang mungkin mereka alami. Sehingga membantu para peneliti mengungkap titik wabah dan melacak penyebaran virus yang sedang berlangsung. Aplikasi baru tersedia untuk warga di Amerika Serikat.

The How We Feel Project merupakan bagian dari kolaborasi nirlaba antara Silbermann dan kelompok peneliti lintas disiplin yang berafiliasi dengan lembaga-lembaga seperti Universitas Harvard, Institut Teknologi Massachusetts, Universitas Pennsylvania, Stanford University dan Weill Cornell Medicine. Aplikasi ini akan menjadi produk pertama organisasi tersebut.

Laporan Axios baru menunjukkan bahwa orang Amerika sebagian besar terpecah ketika harus menyerahkan data untuk melawan virus corona. Menurut laporan itu, sekitar 54% orang Amerika mengatakan mereka akan merasa nyaman berbagi data status kesehatan untuk memantau kesehatan masyarakat. Temuan ini berasal dari Oliver Wyman Forum, sebuah perusahaan penelitian yang mensurvei 1.000 orang Amerika dan masing-masing lebih dari 500 orang di Inggris, Jerman, Spanyol, Australia dan Singapura, diseimbangkan berdasarkan usia dan jenis kelamin, dari 21-27 Maret.

Satuan tugas Gedung Putih telah bekerja dengan perusahaan teknologi besar termasuk Google Alphabet dan Facebook tentang upaya informasi kesehatan terkait dengan virus corona. Facebook telah mengembangkan alat untuk membantu melacak penyebaran virus.

Juri bicara Pinterest mengungkapkan bahwa sangat penting bagi orang Amerika untuk berpartisipasi. Ia menambahkan bahwa aplikasi tersebut sepenuhnya independen dari Pinterest dan bahwa data orang tidak akan dijual ke perusahaan mana pun atau digunakan oleh Pinterest.

Aplikasi ini mengharuskan pengguna memantau kesehatan dan check-in mereka setiap hari, yang menurut organisasi membutuhkan waktu kurang dari 30 detik. Selain itu, aplikasi tidak memerlukan login atau berbagi rincian seperti nama atau alamat email.

Survei Forum Oliver Wyman menemukan bahwa hanya 21% responden survei yang menginginkan hasil positif dibagikan dengan aplikasi yang mengungkapkan di mana orang terinfeksi melalui data yang dianonimkan atau dikumpulkan, sedangkan 9% akan membagikannya dengan aplikasi yang mengungkapkan nama-nama orang yang terinfeksi. .

