SHENZHEN - Honor, produsen ponsel akan mengungkap ponsel terbaru mereka yang dijuluki Honor 30 dan 30 Pro. Kabarnya, perusahaan mengumumkan ponsel flagship-nya pada 15 April 2020 secara online.

Dikutip Sindonews, tanpa menunggu hari pengumuman, spesifikasi Honor 30 dan 30 Pro telah diungkap oleh otoritas sertifikasi China, TENAA.

Berdasarkan keterangan TENAA, Honor 30 dilengkapi kamera 40 MP dan versi Pro mendapatkan sensor lebih besar lagi, 50 MP. Sedangkan kamera depan masing-masing memiliki 32 MP.

Honor 30 Pro ditenagai oleh prosesor Kirin 990 5G milik Huawei. Sementara Kirin 985 5G mendukung kinerja Honor 30.

Kedua perangkat memiliki layar OLED FH + 6,57 inci dan baterai 3.900 mAh. Honor 30 dibekali RAM 8 GB dan versi Pro menggunakan opsi RAM 8 GB/12 GB dan memori 128 GB/256 GB.

Kedua ponsel menjalankan Android 10 dengan Magic UI versi terbaru. Tentu saja minus dari keduanya adalah ketiadaan Layanan Seluler Google dan akan bergantung pada Layanan Seluler Huawei.

Spesifikasi Honor 30 Pro:

- Operating system: Magic UI 3.1 (Android 10)

- Screen: 6.57? OLED with FHD+ resolution (2340 × 2340 pixels)

- Processor: Kirin 990 5G

- RAM: 8 GB or 12 GB

- Internal storage: 128 GB or 256 GB (expandable by an additional 256 GB)

- Battery: 3,900 mAh (with 40W recharge)

- Measures: 160.3 x 73.6 x 8.63mm

- Weight: 190 g

Spesifikasi Honor 30:

- Operating system: Magic UI 3.1 (Android 10)

- Screen: 6.57? OLED with FHD+ resolution (2340 × 2340 pixels)

- Processor: Kirin 985 5G

- RAM: 8 GB

- Internal storage: 128 GB or 256 GB (expandable by an additional 256 GB)

- Battery: 3,900 mAh (with 40W recharge)

- Measures: 160.3 x 73.6 x 8.63mm

- Weight: 186 g