JAKARTA - Demi mencegah penyebaran wabah virus corona, layanan transportasi online seperti GoRide dan GrabBike hilang dari aplikasi. Lenyapnya layanan ini bersamaan dengan diberlakukannya Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pantauan Okezone, saat membuka aplikasi Gojek, maka layanan Goride tidak dapat ditemukan. Namun, masih muncul pada kategori Transport and Logistics. Akan tetapi, ketika Anda mencoba menggunakan GoRide, maka akan muncul pesan "Gojek has not arrived in this city". Anda akan diarahkan menggunakan GoCar atay GoBluebird.

Hilangnya layanan ini tampak mengejutkan bagi sebagian pengguna. Sebab, Gojek belum memberitahukan sebelumnya terkait hilangnya layanan GoRide ini.

Sementara aplikasi Grab, fitur GrabBike masih tersedia di aplikasi. Namun ketika diklik, pengguna dialihkan ke layanan taksi online.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan sebelumnya mengatakan penerapan PSBB terkait virus corona akan berlangsung selama 14 hari. Terhitung mulai pukul 00.00 WIB Jumat 10 April hingga 23 April 2020.

"Di dalam pergub ini ditetapkan pada prinsipnya seluruh masyarakat Jakarta selama dua minggu ke depan, 14 hari ke depan, diharapkan untuk berada di rumah, berada di lingkungan rumah, dan mengurangi-meniadakan kegiatan di luar," ungkap Anies dalam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (9/4/2020) malam.

