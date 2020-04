JAKARTA - Apple disebut-sebut bakal menghadirkan empat varian iPhone 12. Kabar ini diungkap oleh Jon Prosser melalui tweet-nya, dikutip Ubergizmo.

Tweet Prosser mengungkap empat model iPhone 12 potensial dengan berbagai ukuran. Model terkecil akan hadir dengan layar 5,4 inci. Selain itu, akan ada model 6,1 inci, model "Pro" 6,1 inci dan model "Pro Max" 6,7 inci.

Ada perbedaan antara model, di mana model iPhone Pro dan Pro Max akan menampilkan penggunaan bodi stainless steel.

Sedangkan untuk spesifikasi, baik Pro dan Pro Max akan menggunakan pengaturan tiga kamera dengan sensor LiDAR, sementara dua model lainnya akan datang dengan pengaturan lensa ganda tanpa LiDAR. Perangkat akan ditenagai oleh chipset A14 Apple dan juga akan mendukung 5G.

Prototyping for iPhone 12 devices is just about finalized!



Final details line up pretty well with what Kuo said last year! 🤯



Expect to see CAD renders of the devices within the next month or two from your favorite leakers! 👀



Now let’s see if Apple can get them out by EOY! pic.twitter.com/nAfA7JHMx2— Jon Prosser (@jon_prosser) April 6, 2020